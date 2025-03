Ilfattoquotidiano.it - Se la prima vittima della guerra è la verità, la seconda sono i giovani

Mentre la pace è democratica perché riguarda tutti, “laè oligarchica, perché è decisa dai pochi che ne traggono vantaggio a danno dei molti che la combattono e rischiano la vita”, dice Gustavo Zagrebelsky nell’intervista al Fatto Quotidiano del 22 marzo 2025, e – aggiungo – i pochi che la decidonoanziani e benestanti, i molti che la combattonoe poveri. Laè classista sia rispetto alle classi economiche che generazionali.Nei giorni scorsi una mamma ha telefonato apagina, rassegna stampa di Radio3, per raccontare la propria angoscia di fronte alle parole del figlio diciassettenne, in una conversazione a tavola, che vede il proprio futuro al fronte a combattere in, preoccupata dell’impatto sugli adolescenti del bellicismo nel quale è piombato il nostro paese.