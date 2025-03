Tuttivip.it - “Se è vero quello che dicono…”. Grande Fratello, Helena scioccata da Chiara. E non ha ancora visto il resto

Lunedì 24 marzo si scoprirà chi, tra i concorrenti finiti in nomination, dovrà dire addio ala un passo dalla finale. In bilico ci sonoPrestes,Cainelli e Giglio, ma è stata soprattutto la presenza della giovanea far discutere negli ultimi giorni.Durante una conversazione serale nel giardino della Casa,si è lasciata andare a una riflessione a voce alta sul percorso della coinquilina: “Io non riesco a capire perchétorna sempre dal televoto, come fa?”. A risponderle è stata Mariavittoria Minghetti, che ha subito ipotizzato: “Sarà forte”. Una frase che ha suscitato l’ironia della modella brasiliana: “Dove? Ma che vuoi dire?”. Poi ha aggiunto: “Ho un punto interrogativo nella testa grosso così”.Nel corso della stessa chiacchierata, Prestes aveva già commentato con freddezza il riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo, definendolo “forzato” e negando che si trattasse diamore.