Scuola e intelligenza artificiale | Per i ragazzi sia un’opportunità Ma non diventi una dipendenza

di Manuela Plastina FIRENZE "Le diverse modalità di apprendimento, l’assottigliarsi dei tempi di concentrazione, ladai social e dai dispositivi digitali, il ricorso a strumenti come l’nello studio e nello svolgimento dei compiti, non devono essere considerati ostacoli da rimuovere: sarebbe impossibile". Per Alessandro Artini, presidente della struttura regionale toscana dell’ANP, sono strumenti che non vanno demonizzati né temuti né tantomeno negati: bisogna piuttosto imparare a comprenderli e a farli diventare utili alla didattica. "Sono fenomeni ineludibili, piuttosto da capire e governare – suggerisce ancora Artini –. In questo le neuroscienze possono offrire una prospettiva illuminante, di cui i pedagogisti e gli educatori, che siano docenti, dirigenti scolastici o operatori, dovrebbero avvalersi nel definire nuove strategie di insegnamento.