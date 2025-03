Ilveggente.it - Scossone tremendo nella classifica ATP: stavolta è un dramma

Atp: adesso non ci sono più scusanti e l’ex numero uno al Mondo rischia tantissimoSta andando tutto bene a Jannik Sinner: l’azzurro, numero uno dellamondiale che, come sappiamo, è squalificato fino al prossimo 4 maggio, visti i risultati di quelli che sono alle sue spalle, non rischia nulla. Rientrerà da numero uno al mondo a Roma,sua nazione, per riprendere da dove aveva lasciato. Vincendo. O per meglio dire cercare di farlo, mica è scontato.ATP:è un(Lapresse) – Ilveggente.itSì, da Alcaraz a Zverev nessuno in questo periodo è riuscito ad avere una certa continuità di risultati. Nessuno è riuscito ad accorciare le distanze. Anzi, sono molti quelli che hanno perso in maniera anche importante, e un po’ illogica, la possibilità di accorciare in