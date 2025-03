Thesocialpost.it - Scossa sismica nel sud del Cile: terremoto di magnitudo 4.5 avvertito in tre regioni

Undi media intensità, di4.5, ha colpito oggi lemeridionali del, interessando in particolare Ñuble, Biobío e Araucanía. La, avvertita dalla popolazione ma al momento senza notizie di danni gravi, è stata registrata alle 12.37 ora locale.Secondo quanto comunicato dal Centro Sismologico dell’Università del, l’evento si è verificato in mare, a una profondità di 33,5 chilometri. L’epicentro è stato individuato a 25,34 chilometri a ovest del comune di Coronel, nella regione del Biobío, zona costiera frequentemente interessata da fenomeni tellurici.Il Servizio nazionale per la prevenzione e la risposta ai disastri (Senapred) ha avviato le verifiche sui possibili danni, con particolare attenzione alle infrastrutture strategiche, ai servizi di base e all’eventuale coinvolgimento della popolazione.