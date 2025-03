Lanazione.it - Scontro fra due auto, muore 88enne. Ferito un altro anziano

Viareggio, 24 marzo 2025 – Incidente mortale sulla via di Montramito: è successo poco dopo le 20 tra Massarosa e Viareggio. A perdere la vita un uomo di 88 anni, di Massarosa. Il tragicoha coinvolto due veicoli: un’Audi e una Fiat Panda. Il conducente dell’Audi ha riportato ferite di poco conto mentre l’, che era uno dei due occupanti della Panda, non ce l’ha fatta.– ha riportato un politrauma – anche un uomo di 76 anni di Massarosa, che era incon l’. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore in codice rosso. Sul posto l’medica e due ambulanze; intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.