Thesocialpost.it - “Scomparso un punto di riferimento”: lutto per la città di Firenze e Matteo Renzi

Leggi su Thesocialpost.it

undi”:per ladi. Lapiange la scomparsa di un uomo che, con le sue forbici, ha saputo farsi conoscere ben oltre i confini locali. Tony Salvi, il barbiere personale dell’ex premier, è venuto a mancare, lasciando un vuoto nella comunità fiorentina. (.)Leggi anche: Cecilia Rodriguez incinta? È Ignazio Moser ora a parlare, tutta la veritàAddio a Tony Salvi, un simbolo diTony Salvi, un’istituzione nel mondo dei barbieri, è morto a 87 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La sua bottega, un vero rifugio per tanti personaggi illustri, si trovava in via Sant’Agostino, cuore pulsante dell’Oltrarno. Qui, Salvi ha saputo conquistare la fiducia di volti noti, tra cui star del cinema e della politica, diventando parte integrante del paesaggio fiorentino.