Scivolone Zenith nella palude play out

Prato 1 Lentigione 2PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Nistri (80’ Moussaid), Cecchi, Saccenti (70’ Toccafondi); Kouassi (65’ Rosi); Falteri (80’ Mertiri), Cellai (75’ Longo). All. Settesoldi. LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo; Cavacchioli (58’ De Marco), Nappo, Pari (92’ Maggioli), Alessandrini; Battistello (60’ Mordini), Nanni (90’ Bonetti); Pastore (68’ Babbi). All. Cassani. Arbitro: Aronne di Roma 1. Reti: 1’ Nanni, 15’ Pupeschi, 74’ Lombardi Mastica amaro laPrato, che viene sconfitta al Lungobisenzio dal Lentigione e rimane in piena zonaout. Alla prima azione il Lentigione passa in vantaggio con una staffilata rasoterra da fuori area di Nanni, che trova l’angolino basso alla sinistra di Brunelli senza trovare alcuna opposizione da parte dei difensori di casa.