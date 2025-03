Lanazione.it - Scivola mentre pota l’ulivo, soccorso dal nipote. Tragedia a Pistoia, addio a Ivaldo Caporali

Leggi su Lanazione.it

, 24 marzo 2025 – Una caduta dalla pianta di ulivo che stavando, nel suo campo, è costata la vita aRito, 79 anni. L’incidente è avvenuto ieri, 23 marzo, nel primo pomeriggio. A dare l’allarme è stato ilche, non vedendolo rientrare a casa, era andato a cercalo nel campo a cinquecento metri dalla sua abitazione a Sarripoli. Ed è stato lui a trovare lo zio, sul vialetto, dove èto dopo una terribile caduta dall’albero. Sembra che a cedere sotto il suo peso sia stato un ramo su cui probabilmente l’uomo si era appoggiato. Ilha prestato il primopraticando il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Misericordia die l’automedica del 118. I soccorritori hanno tentato la manovra di rianimazione con il defibrillatore semiautomatico, ma non c’è stato niente da fare: l’uomo probabilmente era morto sul colpo, per il terribile impatto.