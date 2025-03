Movieplayer.it - Scissione 2, la recensione del finale: l'amore vince sulla scienza?

In qualche modo speculare a quello della prima stagione, l'ultimo episodio del secondo capitolo della serie Apple TV+ è un viaggio nelle emozioni dei protagonisti. In streaming. Occhio agli spoiler.è tornata dopo tre anni e ci ha lasciato ancora una volta con il fiato sospeso. Sperando di non dover aspettare altrettanto tempo per vedere il prosieguo - ma il regista Ben Stiller ha già dichiarato che non sarà così, anche perché i problemi dietro le quinte dovrebbero essere risolti - cerchiamo di capire in che modo questa conclusione è il perfetto contraltare di quella del ciclo inaugurale. Ma attenzione agli spoiler2: unal cardiopalma L'epilogo della seconda stagione della serie Apple TV+, uno dei fiori all'occhiello della piattaforma, reitera in un certo senso quanto fatto .