Sciopero scuole materne e nidi a Bologna Sgb protesta | 90% di adesione

, 24 marzo 2025 - Scioperano i servizi educativi 0-6 del Comune. A far incrociare le braccia, è Sgb che incassa il 90% deie dellecomunali, mentre anche l’80% degli educatori, delle maestre e delle dade ha scioperato. A incrociare le braccia anche i lavoratori delle cooperative sociali. Differenti le percentuali difornite dal Comune: aihanno157 educatori (27,3%) e 88 dade (34,5%); alla materna 130 maestre (32,6%) e 63 dade (40,3%). La sfilata diIn circa 300 si sono ritrovati sotto l’assessorato alla Scuola in via Ca’ Selvatica e di lì hanno sfilato fino a Palazzo D’Accursio dove hanno occupato il grande salone attiguo all’anticamera chiedendo di incontrare il sindaco Matteo Lepore e rifiutando il faccia a faccia con l’assessore alla Scuola, Daniele Ara che, spiega Sgb, “durante i recenti incontri, non ha mai risposto con cognizione di causa alle richieste da lungo tempo poste”.