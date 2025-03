Veneziatoday.it - Sciopero negli aeroporti: decine di voli cancellati a Tessera

In corso oggi lodi 24 ore del personale del trasporto aereo. Gli scioperi in realtà sono due, in contemporanea: uno delle aziende handling associate di Assohandlers e uno dei piloti Easy Jet Airlines Limited. Le due fasce orarie di garanzia comunicate da Enac sono 7.00-10.00 e 18.00-21.