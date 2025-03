Quotidiano.net - Sciopero dei metalmeccanici il 28 marzo: manifestazioni in tutta Italia per il rinnovo del CCNL

Leggi su Quotidiano.net

I lavoratorisciopereranno per otto ore il prossimo 28per chiedere la ripresa delle trattative suldeldi categoria. La protesta, promossa unitariamente da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, prevede mobilitazioni in, cone cortei. A Napoli, il concentramento è fissato per le 9,30 in Piazza Vittoria, con un corteo che si concluderà in Piazza dei Martiri presso l'Unione Industriali di Napoli, dove si svolgerà il comizio finale, con gli interventi degli esponenti di Fim, Fiom e Uilm e l'intervento conclusivo di Rocco Palombella, segretario generale nazionale Uilm. I sindacati denunciano lo stallo della trattativa con Federmeccanica e Assistal, che "negano il diritto aldel contratto", e chiedono aumenti salariali certi e adeguati all'inflazione, maggiori tutele su sicurezza e diritti, e misure per contrastare la precarietà e ridurre l'orario di lavoro.