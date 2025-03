Lapresse.it - Sciopero aerei oggi 24 marzo 2025, i voli garantiti

Possibili disagi per chi deve viaggiare per lodel settore aereo di24. L’agitazione, di 24 ore, riguarda i piloti EasyJet e il personale delle aziende handling associate Assohandlers. L’Enac ha pubblicato sul proprio sito l’elenco dei24dei piloti EasyJet: il comunicato“È stata proclamata perla seconda azione didei piloti EasyJet per contrastare il comportamento discriminatorio dell’azienda”. A renderlo noto Filt-Cgil e Uiltrasporti che proseguono: “Le motivazioni di questa discriminazione sono chiare, dal mancato riconoscimento della rappresentanza sindacale che copre ben oltre il 20% della categoria fino alla crescente disparità di trattamento rispetto ai colleghi piloti delle basi estere. Tra le contemporanee chiusure della base di Venezia e di quella di Tolosa in Francia ci sono state differenze economiche fino al 75% e mancati riconoscimenti di importanti strumenti di tutela sociale”.