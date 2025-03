Lapresse.it - Sci alpino femminile domani in tv, Brignone in gigante: dove vederla

Lo sciriparte, martedì 25 marzo, con ilvalido per le finali di Coppa del mondo, in programma sulla pista di Sun Valley, che può regalare a Federicaun altro trofeo. Sarà possibile vedere la gara in diretta tv su Rai2 ed Eurosport 1: prima manche in programma alle ore 16.30, seconda manche alle ore 19.all’assalto di RobinsonDopo il trionfo nella classifica generale di coppa del mondo,dà l’assalto anche alla coppa di specialità. Al momento la classifica è guidata dalla neozelandese Alice Robinson con 520 punti, a +20 su.Ieriha visto sfumare la vittoria della coppa di Super-G chiudendo l’ultima gara al terzo posto alle spalle di Lara Gut Behrami, regina della specialità, e di Lindsey Vonn tornata sul podio a 40 anni.