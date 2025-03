Unlimitednews.it - Schlein “Governo allo sbando, litiga e non pensa più agli italiani”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ormai siamo alla guerriglia quotidiana dentro la maggioranza di, Lega e Forza Italia continuano are sulla politica estera mentre Giorgia Meloni non riesce a prendere una posizione chiara. Forza Italia dichiara oggi che ‘non ci sono problemi di fondo se non enunciazioni che rimarcano la propria identità’. Tipo ‘Tajani deve farsi aiutare’ o ‘Meloni non ha il mandato’. È unormaiin una contingenza geopolitica che richiederebbe, invece, serietà. Unche non ha saputo dare risposte nemmeno sul fronte interno, sulla sanità pubblica ad esempio, che Giorgia Meloni continua a mortificare tandola progressivamente. Ilnaviga a vista e anche oggi,e ai loro problemi, ilci penserà domani”. Così la segretaria del Pd Elly