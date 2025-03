Calciomercato.it - Schick al posto di Vlahovic: nuovo ciclo e primo colpo ‘anticipato’

Non si placano gli spifferi e le indiscrezioni riguardanti l’attaccante bianconero. Così cambiano le carte in tavolaQuella che tra pochi mesi aprirà ufficialmente i battenti ha tutta l’aria di configurarsi come una sessione estiva di nevralgica importanza in casa Juventus. A prescindere dall’evolvere della situazione legata a Tudor, che nelle scorse ore ha apla firma sul suo contratto con la ‘Vecchia Signora’, l’area tecnica bianconera potrebbe essere chiamata ad un’altra rivoluzione. L’ennesima degli ultimi anni.aldi(LaPresse) – Calciomercato.itUno scenario tutt’altro che utopistico che, in uno scenario più ampio, chiama a raccolta anche altre questioni. A cominciare da quella, mai passata di moda, riguardante il futuro di Dusan