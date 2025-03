Anteprima24.it - Schianto Ofantina: il dolore per Domenico, si prega per due donne

Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo la tragica morte di Mario Carpentiero, dopo il violentodi domenica pomeriggio sull’, anche duelottano tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Moscati di Avellino.Si tratta di una 58enne di Mirabella Eclano e una 45enne di Fontanarosa, coinvolte nell’impatto avvenuto sulla ex, nel territorio di Chiusano Sandi cui era originaria la vittima, un operaio padre di famiglia.Sull’esatta dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri intervenuti sul posto per i primi rilievi, ma sembrerebbe che proprio l’auto guidata daavrebbe invaso l’altra carreggiata, scontrandosi con l’autovettura nella quale viaggiavano le due.Un frontale che non ha lasciato scampo al 56enne deceduto praticamente sul colpo e nulla hanno potuto fare i sanitari immediatamente intervenuti.