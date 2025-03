Scherma trionfo azzurro a Lima nel GP fioretto | doppietta Macchi-Bianchi al maschile al femminile Cristino 2 e Favaretto 3

Leggi su Sportface.it

Notte da ricordare per l’Italia della, che nel Grand Prix di, in Perù, ha fatto incetta di medaglie. In particolare, la garaha visto l’affermazione di Filippo. Campione europeo nel 2023 e argento olimpico a Parigi 2024, il toscano classe 2001 centra così il suo primo successo in Coppa del mondo aggiudicandosi il derby in finale contro Guillaumeper 15-12. Uno splendido uno-due, quindi, impreziosito da altri piazzamenti importanti per la squadra guidata dal ct Simone Vanni.Basti pensare al sesto posto di Tommaso Marini, che si è fermato ai piedi del podio dopo essere uscito ai quarti di finale contro lo stesso, che si è imposto alla stoccata decisiva. Ottimo anche l’ottavo posto di Davide Filippi, anch’egli out ai quarti di finale.