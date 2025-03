Oasport.it - Scherma, doppietta azzurra a Lima. Trionfo di Macchi e secondo Bianchi

Leggi su Oasport.it

La notte italiana viene illuminata dall’ennesimo strepitoso risultato della. Nel Grand Prix di fioretto maschile aarriva lacon ildi Filippoed ilposto per Guillaume. Per il toscano si tratta del primo successo in carriera nel circuito mondiale, mentre il romano si conferma nuovamente sul podio dopo il successo a Il Cairo di qualche settimana fa.Nel derby in finalesi è imposto sul compagno di squadra con il punteggio di 15-12. Insieme agli azzurri sono saliti sul podio anche l’americano Nick Itkin, battuto dain semifinale per 15-11, ed il sudcoreano Lee Kwanghyun, sconfitto daper 15-9.Un risultato di squadra eccezionale, che va oltre la. Infatti erano ben cinque gli italiani nei quarti di finale, tra loro anche Tommaso Marini, che si è arreso solamente all’ultima stoccata in un meraviglioso derby azzurro controcon il punteggio di 15-14.