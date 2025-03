Oasport.it - Scherma, Anna Cristino sfiora la vittoria a Lima. Sul podio anche Martina Favaretto

Il fioretto italiano brilla nella notte italiana al Grand Prix di. Dopo la strepitosa doppietta al maschile di Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, nella gara femminile sono state ancora due le azzurre a salire sulse questa volta laè sfumata. Secondo posto per, al terzodi una stagione finora eccezionale, mentre terza posizione per, che invece è al quartostagionale e con il primo posto nel ranking mondiale.A trionfare, però, è stata la giapponese Komari Kikuchi, al suo primo successo in carriera nel circuito Grand Prix. La nipponica è stata la giustiziera delle azzurre, battendo in finalecon il punteggio di 15-9 ed in precedenza in semifinaleper 15-11. Sulci è salital’americana Lee Kiefer, sconfitta daper 15-13 al termine di un assalto davvero eccezionale della toscana.