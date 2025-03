Quotidiano.net - "Scenario incerto, crescita a rischio. Puntiamo sui titoli di Stato italiani"

"NEUTRALI suidiamericani (Treasury bond), ancora prudenti sui Bund tedeschi e positivi sulle obbligazioni governative dei cosiddetti Paesi europei periferici come l’Italia". È la posizione espressa nelle scorse settimane da Mauro Valle (nella foto) capo del segmento del reddito fisso di Generali Asset Management, società di gestione del risparmio appartenente al gruppo assicurativo Generali. In un co,mmento, Valle ha analizzato innanzitutto lointernazionale, complicatosi per ragioni legate soprattutto agli eventi geopolitici. Negli Stati Uniti è iniziata la politica protezionistica di Trump, che sta erigendo (o minaccia di erigere) barriere doganali sui commerci esteri, imponendo dazi sulle merci importate. Ciò preoccupa la comunità finanziaria, che teme un possibile rallentamento dell’economia internazionale, con ildi una vera e propria recessione negli Stati Uniti.