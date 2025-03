Lanazione.it - “Scatta alle Cascine”, un apericena solidale per presentare la nuova edizione

Firenze, 24 marzo 2025 - Domenica 6 aprile18, il magazzino del Banco Alimentare Onlus di Firenze (presso Mercafir) ospiterà undi presentazione in vista della prossimadi "", l’evento sportivo-organizzato dai Club Lions e Leo toscani. Un’occasione per conoscere le novità della tredicesima, in programma domenica 27 aprile nel suggestivo Parco delle, ma anche per illustrare i dettagli del concorso fotografico e il servizio a favore del Banco Alimentare. "nasce come corsa podistica, competitiva e non - spiegano gli organizzatori-, aperta anchepersone con disabilità. Nel tempo è diventata una festa per atleti, amatori e famiglie, puntando l’attenzione su temi di grande rilevanza sociale e ambientale.