Ilpiacenza.it - Sbalzato sull'asfalto dopo lo scontro con un'auto, ferito un motociclista

Leggi su Ilpiacenza.it

Ha riportato svariate lesioni nonché la frattura del femore il51enne che nella serata del 24 marzo è rimasto coinvolto in un incidente in via Stradiotti in città. L'uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'verosimilmente per una mancata precedenza. È stato.