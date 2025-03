Ilfoglio.it - Sbagliata la polemica su Ventotene che ha investito Parma. Il sindaco ci scrive

Al direttore - Caro direttore, c’è un po’ dinella storia del Manifesto di, improvvisamente noto a tutti e divenuto oggetto di dibattiti politici, di piazza e televisivi. Quel po’ diè nel quartiere Golese, dove nacque Ada Rossi, moglie di Ernesto Rossi. Fu Ada, con Ursula Hirschmann, a portare questo testo fondativo dall’isola in continente, dando il senso di una piccola collettività di uomini e donne che dal confino voluto dalla dittatura offrivano all’intera Europa un’occasione di libertà, democrazia e pace. Perché questo è il Manifesto di. Se lo si legge – non prende molto tempo, ma ha bisogno di dedizione –, se lo si contestualizza, come con ogni testo occorre fare, è molto difficile equivocarlo, forzarlo verso coloriture politiche estreme o addirittura pensarlo contrario alla libertà o all’espressione dei popoli.