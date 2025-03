Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo e Reggiana, il caso curve. Entro mercoledì la decisione

Comincia oggi pomeriggio al Mapei Football Center, con la ripresa degli allenamenti, una settimana lunghissima per il, ovvero quella che accompagna i neroverdi al ‘derby’ di sabato contro la. Settimana da vivere con l’occhio della squadra sul campo, a preparare una partita che vale tanto e con quello della società all’esterno del campo, viste le note polemiche che circondano la disposizione dei tifosi al Mapei Stadium: questione ad oggi in standby, ma che andrà necessariamente sciolta se non domani, al massimo mercoledi. In campo. Lipani dalla nazionale under 20 azzurra è già rientrato, domani sono invece attesi Moldovan, Muharemovic e Volpato – impegnati oggi con le nazionali di Romania, Bosnia e Italia under 21 mentre, sempre oggi, oggi si fa anche la ‘conta’ e si punta a riavere in gruppo, regolarmente a disposizione Pieragnolo – fermato da una contusione alla vigilia di Cittadella-– ma non Mazzitelli, Thorstvedt e Skjellerup.