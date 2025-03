Lanazione.it - Sarzana corre e non si ferma più. Giovinazzo battuto, obiettivo playoff

0 HOCKEY: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Manrique, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Sergio Festa.: Veludo, Amato (c), Clavel, Colamaria, Tabarelli, Mezzina, Cardoso, Turturro, D’Avanzo, Dangelico. All. Angelo Depalma Arbitri: Galoppi di Follonica e Hyde di Breganze. Marcatori: 2° tempo: 8” Rubio, 12’21” Rubio, 14’55” Ortiz.- Dalla grande paura allo sguardo rivolto ai play off. Con la salvezza in tasca e la permanenza nel massimo campionato di serie A1 l’Hockeyadesso può seriamente puntare a entrare nel gruppo delle formazioni che si contenderanno lo scudetto. Lo sport è davvero imprevedibile perchè sfugge alle logiche. I rossoneri sembravano destinati a lottare con i denti fino alla fine del torneo per rimanere in categoria e invece si stanno togliendo belle soddisfazioni.