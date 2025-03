Juventusnews24.com - Sarri svela: «Per la Panchina d’oro ho votato Thiago Motta. Vi dico la mia sull’esonero da parte della Juve»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «Per laho». L’ex bianconero ha commentato anche l’esonero in casaA marginepremiazione per la, relativa alla scorsa stagione di Serie A, Maurizioha parlato così ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni dell’exntus.-TUDOR – «È sempre difficile farsi un’idea dall’esterno, ci sono dinamiche interne che non riusciamo a comprendere. Sicuramente quando i risultati faticano ad arrivare queste dinamiche possono fare la differenza in certi tipi di scelte».HO– «È un premio strano, si riferisce alla scorsa stagione ma viene dato 8-9 mesi dopo, quindi c’è il tempo per cui succedano cose diverse. Se si fosseil giorno dopo la fine dello scorso campionato, probabilmenteavrebbe vinto.