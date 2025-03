Inter-news.it - Sarri: «Inter e Napoli? Una convinzione! E c’è storia bellissima»

L’secondo, insieme alè tra le favorite per la vittoria finale dello scudetto. L’ex allenatore die Juventus ha detto la sua sulla lotta serrata per il tricolore.FINO ALLA FINE – L’, secondo Maurizio, lotterà fino alla fine con ilper aggiudicarsi lo scudetto. Ai microfoni di Sky l’ex allenatore della Juventus si è espresso così sulla lotta per la conquista del campionato italiano: «Campionato incerto fino alla fine devo dire di no. Mi farebbe piacere se l’Atalanta rimanesse in lotta fino alla fine e se la giocasse fino alla fine perché è unae sarebbe bello riuscisse a mantenersi attaccata alle prime due. Lainiziale chepotessero avere qualcosa in più delle altre c’era. Però è bello che il campionato sia questo e che sia combattuto fino all’ultima giornata.