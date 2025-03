Spazionapoli.it - Sarri e il retroscena con Conte: “Ho parlato con lui. Ecco cosa mi ha detto su Napoli”

Ilal centro della chiacchierata tra: ilraccontato dall’ex tecnico partenopeo sull’attuale allenatore degli azzurriMauriziohaa ruota libera nella giornata di oggi. Dopo aver pronosticato la squadra vincitrice dello scue aver espresso la sua preferenza personale, lasciando i tifosi partenopei con il boccone amaro, lo stesso ex tecnico dei degli azzurri ha svelato unsu Antonio. L’attuale allenatore delè in piena corsa scu, la stessa che il suo collega toscano visse nel 2018 contro la Juventus.Non bastarono 91 punti in quel caso per battere i bianconeri allenati da Max Allegri. E così, lo stessoscelse poi di vestire i colori rivali e vincere quello che, per il momento, è l’ultimo scuin casa juventina.