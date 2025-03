Ilnapolista.it - Sarri alla Panchina d’Oro: «Ho votato Thiago Motta, il suo Bologna è stata la squadra più divertente»

Leggi su Ilnapolista.it

Mauriziosi è concessostampa per una lunga chiacchierata a margine della premiazione dellaandata in scena oggi pomeriggio. L’ex allenatore di Napoli, Juve e Lazio – tra le altre – si è soffermato su numerosi argomenti, cominciando dal racconto del suo periodo lontano dal calcio giocato.ha confessato di averper.Le parole di MaurizioDi seguito un estratto dell’intervista diriportata dai colleghi di Tuttomercatoweb: «Sto bene, questi momenti li vivi cercando di sfruttare il tempo per aggiornarti, per studiare qualcosa, i giocatori. All’estero sto vedendo una tendenza a far giocare più giovani rispetto all’Italia, per tanti motivi. È importante conoscere questi giovani, sto vedendo giocatori di grande prospettiva».Un commento su Germania-Italia??«fine siamo stati in partita con unaforte.