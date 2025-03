Ilgiorno.it - Sarnico, lido “privatizzato“. Polemica in riva al Sebino

Leggi su Ilgiorno.it

Mancano poche settimane all’apertura diNettuno, la spiaggia comunale più grande die ancora non si sa nulla in merito alla gestione e alle modalità in cui potrà essere utilizzato da parte dei residenti e dei turisti. Per i 22mila metri quadri delil Comune ipotizza di affidare l’area a un pto, dato che ogni anno sono almeno 20mila le persone che lì prendono il sole e fanno il bagno. In quell’area ha sede pure la Guardia Costiera Ausiliaria, che forse dovrà trovare una nuova sede. Per anni si è occupata della sicurezza dei bagnanti. "Il bando sarà pubblicato a breve, in modo da garantire la regolare apertura delper la stagione estiva – spiega il sindaco diVigilio Arcangeli - L’amministrazione metterà in contatto l’associazione Guardia Costiera Ausiliaria del, che negli ultimi anni ha garantito la sicurezza dell’area, con i futuri assegnatari del bando, affinché possano valutare una possibile continuità attraverso una nuova convenzione.