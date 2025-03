Dayitalianews.com - Sardegna: “Avevamo bisogno di soldi”, nel camion 42 chili di cocaina

La giustificazione davanti al giudice dei due fratelli di Oliena arrestati al porto di Olbia lo scorso venerdì con un carico di.Graziano e Salvatore Serci hanno parlato davanti al giudice, dopo l’arresto della scorsa mattina: “Eravamo in grosse difficoltà economiche – avrebbero raccontato –di”. Questa sarebbe la motivazione per giustificare il carico di– 42– nascosto dentro il loroe scoperto dai carabinieri e dagli uomini della Guardia di Finanza venerdì scorso allo sbraco nel porto di Olbia. Durante l’udienza che si è tenuta in mattinata di fronte al gip del Tribunale di Tempio, i due avrebbero rilasciato “dichiarazioni spontanee”, si legge nelle carte. I fratelli, difesi dall’avvocato Maurizio Scarparo, non hanno però convinto il giudice, Marcella Pinna.