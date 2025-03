Vanityfair.it - Sarah Jessica Parker: «il tutù indossato nella sigla di Sex and the City è legato a uno dei momenti più importanti della mia vita»

Un capo iconico non solo nell'immaginario collettivo, ma anche per la stessa attrice. Protagonista e insieme autricenuova campagna di Zalando che la vede al fianco nientemeno che di Mahmood, la star si racconta a Vanityfair.it, svelando come «Che cosa mi metto?» sia un «dilemma» che riguardi tutti. Anche le celebri icone di stile come lei