Sanzioni ai magistrati schierati Nordio | Ci pensiamo da tempo E sulle critiche Anm | Litania petulante

“È una riflessione che stiamo facendo dasull’opportunità che alcunisi esprimano in termini rudi e aggressivi, come purtroppo è avvenuto anche di recente, nei confronti di membri del governo, e su quali possano essere le conseguenze”. Così, ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1, il ministro della Giustizia Carlorisponde alla domanda sul suo progetto – riportato dal Fatto – di introdurre un nuovo illecito disciplinare per iche compromettono con i loro comportamenti “il prestigio e il decoro” dell’ordine giudiziario. Una novità che secondo i rappresentanti di giudici e pm avrebbe l’effetto di punire la partecipazione delle toghe al dibattito pubblico. Il Guardasigilli dunque conferma l’intenzione – d’altra parte l’ha svelata lui stesso, rispondendo a un’interrogazione parlamentare – ma dice che non si tratta di “una questione all’ordine del giorno” e che sul tema non è stato preparato alcun disegno di legge.