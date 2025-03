Laspunta.it - Sanità nel Lazio in crisi: fuga di pazienti, aggressioni ai medici e carenza di personale

Lanelsta attraversando una fase critica, con problemi che gravano direttamente sui cittadini:deiverso altre regioni, aumento dellealsanitario edidi base. A fronte di questa emergenza, lo Stato ha deciso di destinare 800 miliardi di euro per l’acquisto di armi, nonostante in Italia non ci sia alcun conflitto in corso.deie deficit economicoNel 2022, ilha registrato un saldo negativo nella mobilità sanitaria di 193,4 milioni di euro, con un aumento di oltre 50 milioni rispetto all’anno precedente. Sempre più persone scelgono di curarsi fuori regione, sintomo di una sfiducia crescente nel sistema sanitario locale. Nel frattempo, il bilancio dellaregionale continua a peggiorare, con un disavanzo che ha già raggiunto 132 milioni di euro e una proiezione negativa di 738 milioni nei prossimi anni.