Sanità campana, allarme rosso su stili di vita ed antibiotici nel documento ufficiale

Tempo di lettura: 4 minutiPrevenzione, l’della Regione suglididei campani. A evidenziarlo è iltecnico di uscita dal Piano di Rientro della, allegato alla delibera di giunta regionale del 20 marzo scorso. Nel capitolo sull’Area Prevenzione, si menziona l’indicatore. “È stato sviluppato – spiega la Regione – al fine di monitorare nel tempo i cambiamenti di determinati comportamenti odicome abitudini alimentari scorrette, consumo di alcol, dipendenze patologiche e sedentarietà“. Ebbene, ilsottolinea come “sia per il 2022 che per il 2023, non si raggiunge la soglia prevista”. La Regione elenca quindi una serie di attività, messe in campo “al fine di sensibilizzare la popolazione, in particolar modo i giovani, sull’importanza di adottaredicorretti”.