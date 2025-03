Juventusnews24.com - Sancho Chelsea, l’ex obiettivo Juve ritorna al Manchester United? Novità sul futuro dell’esterno inglese. Cosa filtra

Come riferito da Fabrizio Romano, il Chelsea ha un'opzione per rimandare Jadon Sancho al Manchester United a giugno. Vale 5 milioni di sterline, come riportato da The Athletic: la decisione finale spetterà al Manchester United, dato che Sancho sarebbe felice di rimanere ai Blues. Il Chelsea, in caso di conferma, dovrebbe pagare una cifra intorno ai 25 milioni di sterline per l'acquisto a titolo definitivo dell'ex obiettivo del calciomercato Juve.