Panorama.it - San Siro, l'inchiesta della Procura rallenta la corsa al nuovo stadio

L'apertura di un fascicolo di indagine da partedi Milano, atto dovuto per la ricezione dell'esposto presentato dal presidente del Comitato Sì Meazza - l'ex sindaco anni Ottanta Luigi Corbani - rischia di complicare i piani di Milan, Inter e del Comune. Tutto con il conto alla rovescia che procede spedito verso la deadline del 10 novembre prossimo, data in cui scatterà il preannunciato vincoloSoprintentenza sul secondo anello dell'attuale Meazza: se il vecchioe le aree limitrofe non saranno state cedute entro quel giorno, nessun progetto potrà prendere vita se non prevedendo il mantenimentostruttura.Uno scenario che i club non contemplano e che porterebbe, come conseguenza, alla fuga fuori Milano con San Donato Milanese in pole: l'area San Francesco è già stata acquistata da RedBird per 40 milioni di euro e l'iter amministrativo e burocratico è avviato da mesi.