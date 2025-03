Internews24.com - San Siro Inter, il fascicolo a “modello 45” non ferma i nerazzurri. Il costo dell’impianto accende le polemiche

di Giacomo GiuratoSan, ila “45” non. Ci sono però controversie circa ilProsegue la vicenda circa Sanche si lega con l’intento di giungere alla costruzione del nuovo stadio del’. La Procura di Milano ha aperto una “45”, senza ipotesi di reato ma questo provvedimento nonle ambizioni del club nerazzurro. Al centro delle indagini, come sottolinea la Repubblica, c’è il valore stimato di 197 milioni di euro, dei quali 72,98 per il solo stadio Meazza.Obiettivo degli accertamenti è quello di appurare che non si stia andando incontro ad una svendita e che quindi non si prefiguri un danno alle casse pubbliche. Le controversie riguardano anche la valutazione che è stata fatta su San, l’ex vicesindaco Luigi Corbani sostiene infatti che lo stadio varrebbe più di 300 milioni perché non sono state tenute in considerazioni alcune cose fondamentali.