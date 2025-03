Ilgiorno.it - San Siro, il nuovo stadio e il “vecchio” Meazza: il Comune accelera sul progetto

Milano, 24 marzo 2025 – Ci mancava l’indagine della Procura di Milano, ciliegina sulla torta (si fa per dire) di una vicenda, la la vendita dell’area di Sanche ormai si trascina da tempo. Forse troppo. Che la magistratura voglia vederci chiaro in un passaggio di mano dove i milioni scorreranno a fiumi è cosa buona e giusta. Da parte sua, il sindaco Beppe Sala non sembra affatto logorato da anni di barocchismi e battaglie e parla di “atto dovuto” e avvisa i navigatori che non si farà fermare dal partito dei “no”. Anzi, ilha dato unata cominciando a mettere paletti in una vicenda dai contorni temporali francamente troppo dilatati. A cominciare dal termine ultimo di vendita dell’intera area di San, che palazzo Marino ha fissato entro e non oltre il 31 luglio prossimo.