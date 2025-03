Ilgiorno.it - San Siro, il nuovo stadio e il “vecchio” Meazza: ecco il progetto (mai visto) di Inter e Milan

o, 24 marzo 2025 – Ci mancava l’indagine della Procura dio, ciliegina sulla torta (si fa per dire) di una vicenda - la vendita dell’area di San– che ormai si trascina da tempo. Forse troppo. Ora la magistratura vuole vederci chiaro in questo delicato e milionario passaggio di proprietà. Da parte sua, il sindaco Beppe Sala non sembra affatto logorato da anni di battaglie tra barocchismi burocratici e comitati che si mettono di traverso. Anzi, in giornata il sindaco dio è tornato sull’argomento inchiesta parlando di “atto dovuto” e precisando che “la valutazione (dell’area, ndr) l'abbiamo fatta fare all'Agenzia delle Entrate, quindi a un organismo dello Stato. Non so a chi meglio avremmo potuto farla fare, dovevamo chiedere alla Nasa? Oggettivamente più dell'Agenzia delle Entrate non c'è nessuno titolato".