Parmatoday.it - San Prospero, cade dal trattore a causa di un malore fatale

Leggi su Parmatoday.it

di un, un agricoltore è stato ritrovato accanto al suo. L'incidente è avvenuto in strada Gazzano, a Sandove sono intervenuti l'automedica e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo. In aggiornamento.