Laprimapagina.it - San Giuliano Terme. Quarantenne esplode un colpo di fucile in aria all’esterno di un circolo

Un uomo di 44 anni, infastidito dalla presenza di alcuni avventoridi una San, in provincia di Pisa, ha esploso undiin. Subito dopo, è fuggito a piedi, ma i Carabinieri lo hanno rintracciato poco distante, in un podere agricolo. Alla vista dei militari, ha tentato una nuova fuga, opponendo resistenza con calci e pugni, ma è stato infine arrestato. Si tratta di un italiano di 44 anni, ora in carcere.