San Felice del Benaco, 97enne investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce: è grave

Sabdel(Brescia), 24 marzo 2025 – Paura per un uomo di 97 anni di Sandelche questa sera poco prima delle 18 è statova la stradapedonali. Quando si è verificato l’incidente, iltra le mani aveva dei bastoncini da trekking con cui era solito praticare attività sportiva. Sono restati sull’asfalto. L’uomo stava passeggiando a poca distanza dalla sua abitazione, lungo viale Italia: la strada che da Sandelporta verso la frazione di Portese. Il sole non era ancora tramontato. Il pensionato era solo. Ad investirlo è stata una signora di 80 anni che era alla guida di una Lancia Ypsilon. Risiede a Padenghe Sul Garda e non si è ferita, anche se una volta scesa dal mezzo era molto spaventata. Le persone che hanno assistito all’incidente hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112.