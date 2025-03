Lanazione.it - San Donato, la sfortuna è più forte. I chiantigiani fanno tutto da soli

TRESTINA1SANTAVARNELLE0 TRESTINA: Tozaj, Giuliani, Bucci, Serra (27’ s.t. Granturchelli), Borgo, Dottori (38’ s.t. Lisi), Nouri, Marcucci, Mencagli, Ferri Marini (46’ s.t. Buzzi), De Souza (27’ s.t. D’Angelo). All. Calori SANTAVARNELLE: Tampucci, Croce, Carcani, Gistri, Cellai (30’ s.t. Cecchi), Bruni, Pecchia (30’ s.t. Senesi), Borgarello, Gubellini (20’ s.t. Manfredi), Purro (25’ s.t. Dema), Falconi (14’ s.t. Menga). All. Bonuccelli Arbitro: Petraglione di Termoli Marcatore: 8’ s.t. Cellai (autogol) Note: Espulsi: 24’ s.t. Gistri, 49’ s.t. Buzzi TRESTINA – Un autogol condanna il SanTavarnelle alla sconfitta sul terreno del Trestina. Primi 45’ equilibrati, poi in avvio di secondo tempo gli umbri di mister Calori passano in vantaggio e gli ospiti (in inferiorità numerica da metà ripresa) non riescono a produrre una reazione adeguata.