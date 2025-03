Ilgiorno.it - San Carlo Acutis: negli oratori una giornata in preparazione della canonizzazione

Milano, 24 marzo 2025 –, il giovane milanese morto nel 2006, sarà santo domenica 27 aprile, in occasione del Giubileo degli adolescenti. A un mese dalla cerimonia di, in programma con una messa solenne in piazza San Pietro, glidiocesi di Milano organizzano unadiall’evento. L’iniziativa, dal titolo “Con, occhi aperti per il Cielo”, si terrà domenica prossima, il 30 marzo, in quella che per il calendario cattolico, nel camminoQuaresima, è la Domenica del Cieco. L’attività I protagonisti L'animazione Le riflessioni Un omaggio I braccialetti L’attività I ragazzi degli, si legge nella presentazione, domanderanno “aiuto aper chiedere ai ragazzi di riscoprire la loro fede nel Signore Gesù e intraprendere questo viaggio di ri-scoperta, così come il Cieco Nato”.