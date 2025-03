Genovatoday.it - Sampdoria-Frosinone: biglietti scontati per il match salvezza

Leggi su Genovatoday.it

Laha cominciato la marcia di avvicinamento alla sfidacontro il, in programma sabato 29 marzo alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris.fondamentale per la formazione di Semplici che cerca di abbandonare la zona playout per guardare con serenità al rush finale.