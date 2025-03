Ilfattoquotidiano.it - Salvini minimizza lo scontro con Tajani: “Rapporti splendidi”. Ma Ceccardi: “Noi quaquaraquà? Irricevibile”

Non ci sarà nessun vertice di maggioranza per ricomporre la frattura tra Forza Italia e la Lega. Nel day after delloa distanza tra Antonioe Matteo, si è aperta la corsa are il botta e risposta che ha esposto il governo alle critiche dell’opposizione. “Conabbiamo. Leggo i giornali e sorrido”, sostiene il leader della Lega, che aveva indirettamente provocato locon la telefonata al vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. “Faccio il mio lavoro – sostiene– e sarebbe sorprendente che qualcuno contestasse il fatto che faccio il ministro dei Trasporti e parlo di investimenti sull’Alta Velocità negli Usa con il vicepresidente americano Vance, sull’acqua con il premier israeliano e sul ponte con le istituzioni europee”.