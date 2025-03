Lapresse.it - Salvini: “Governo solido e compatto”

“C’è un, con le idee chiare che fino al 2027 lavorerà con l’unico obiettivo di difendere l’interesse nazionale italiano. Il mio rapporto con Meloni e con Tajani è ottimo. Non buono, ottimo”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo, a Bergamo a margine dell’inaugurazione del nuovo sottopasso della circonvallazione Fabriciano. “Quindi, se io da vicepresidente del Consiglio e da ministro dei Trasporti – ha aggiunto – lavoro per portare aziende italiane a lavorare e a investire negli Stati Uniti, in Israele, in Polonia, faccio semplicemente il mio dovere. E sul tema della pace la priorità è di tutti: se dopo tre anni di guerra e di morte, grazie a Trump e non grazie alla fortuna, Russia e Ucraina si siedono al tavolo e c’è la speranza che entro la santa Pasqua si arrivi al cessate il fuoco, tutti devono collaborare per il disarmo e mi spiace che, invece, a Bruxelles ci sia qualcuno che parli di riarmare l’Europa, di armi nucleare, di comprare missili e carri armati.